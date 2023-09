Titanfall 2 otrzymał aktualizację. Serwery znów działają, a gracze spekulują

Gra niespodziewanie otrzymała aktualizację, która ponownie uruchomiła serwery multiplayer. A to w dodatku nie wszystko...

Oprócz w pełni funkcjonujących serwerów dla gry wieloosobowej. Do tego wszystkiego trzeba oczywiście dodać, a także. Niektórzy gracze donoszą o dość intrygującym odkryciu pluszaków Nessie – maskotki znanej z Apex Legends – trzymających młotki na różnych częściach przeprojektowanych map.

Jak podaje między innymi serwis PC Gamer , gra Titanfall 2 od studia Respawn Entertainment zupełnie niespodziewanie otrzymała aktualizację, która ponownie uruchomiła serwery multiplayer . Statystyki portalu SteamDB wskazują, że gracze tłumnie rzucili się do zabawy – w ciągu ostatnich dwudziestu czterech godzin rekordowym wynikiem aktywności jest prawie 25 tysięcy osób zalogowanych jednocześnie (dokładnie 23 234; dane widniejące w czasie przygotowywania tej wiadomości).

Co ciekawe, internauci odkryli intrygującą wzmiankę na samym końcu ogłoszenia nowości i zmian w najnowszej aktualizacji do wspomnianego battle royale . Na oficjalnej stronie informującej o wydarzeniu Harbingers w Apex Legends znajdziemy taki oto komunikat:

Użytkownicy forum Reddit zauważyli, że wszystkie trzy ciągi liczb odpowiadają datom premier Titanfall, Titanfall 2 oraz Apex Legends w czasie Unix. Oczywiście, na ten moment nie wiadomo, co – i czy w ogóle – to konkretnie oznacza. Jeszcze w czerwcu bieżącego roku donosiliśmy, że Respawn Entertainment miało pracować nad trzecią częścią Titanfalla, ale ostatecznie studio postanowiło skupić się na rozwoju Apex Legends. Czy coś się w tej kwestii zmieini? Czy może jest to po prostu zwiastun jakiegoś specjalnego wydarzenia związanego z serią Titanfall w grze Apex Legends? Zobaczymy.

Przypomnijmy jeszcze na sam koniec, że Titanfall 2 zadebiutowało 28 października 2016 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.