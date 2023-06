Respawn pracował nad Titanfall 3 przez 10 miesięcy, ale postawił na Apex Legends

W rozmowie z The Burnettwork były projektant Titanfall, Mohammad Alavi, opowiedział o szalonym zwrocie w jego karierze i działalności studia. Z jego słów wynika, że po sukcesie Titanfall 2 niemal pewne było, że nadejdzie także trzecia część. Prace nad tym projektem trwały 10 miesięcy, aż nadszedł czas na zmianę kierunku i przesiadkę do innej gry. Mimo, że zespół pracujący nad Titanfall 3 miał już pierwszą grywalną wersję. Powodem było przekonanie, że nie uda się zrobić nic dużo lepszego i zaskakującego niż dwie poprzednie odsłony.

To właśnie wtedy rozpoczęły się prace nad Apex Legends. Teraz okazuje się, że była to właściwa decyzja. Co ciekawe, zespół ukrywał swoją decyzję przez kolejne sześć miesięcy i EA nie wiedziało, że powstaje zupełnie inna gra, niż pierwotnie ustalono. Prototyp Apex Legends okazał się na tyle dobry, że EA wybaczyło ten partyzancki epizod. Zwłaszcza po premierze, kiedy okazało się, że gra spodobała i zaczęła zarabiać solidne pieniądze. Na początku tego roku Respawn otworzył nawet trzecie studio deweloperskie w ramach swoich planów przekształcenia darmowej gry Battle Royale w franczyzę.

Titanfall 3 był w fazie rozwoju przez prawie rok, zanim został anulowany dla Apex Legends

Co na to fani Titanfall? Wielu z nich z pewnością jest rozczarowanych, że trzecia część gry nie powstała, mimo, że było do niej całkiem blisko.