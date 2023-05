Resident Evil 9 ApocaIXpse wycieka. Pierwsze informacje o nowej grze Capcomu

Do sieci trafiły konkrety z kolejnej odsłony serii Resident Evil.

Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Capcom oficjalnie zapowie Resident Evil 9. Według insidera o pseudonimie Rino, dowiedzieliśmy się pierwszych szczegółów jeszcze przed prezentacją gry. Jego zdaniem produkcja zatytułowana będzie ApocalXpse, a więc deweloperzy podążą tą samą drogą co przy Village i dziewiąty numerek serii będzie zawarty już w tytule.

Resident Evil 9 ApocaIXpse – pierwsze szczegóły

Według najnowszych doniesień będzie to ostatnia część, której bohaterem będzie Chris Redfield, ale nie oznacza to, że Capcom uśmierci ikoniczną postać z serii. Historia rozpocznie się niedługo po zakończeniu ósmej części serii, ale nie będzie w żaden sposób kontynuować wątku Wintersów. Wiemy jedynie, że Redfield trafi do Europy z ramienia organizacji BSAA.