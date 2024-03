Resident Evil 4 Remake goni Resident Evil 3 Remake. Mamy nowe wyniki sprzedaży

Kilka tygodni temu Capcom informował, że do 31 grudnia sprzedano 6,48 miliona egzemplarzy Resident Evil 4 Remake. Oznacza to, że w ciągu pierwszych miesięcy 2024 roku po odświeżoną wersję hitu z 2005 roku sięgnęło ponad pół miliona nowych graczy. Nic więc dziwnego, że remaki kolejnych odsłon Resident Evil są już w drodze.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.