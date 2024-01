Resident Evil 4 Remake z kolejnym milionem graczy. Capcom chwali się wynikami

We wspomnianym okresie wszystkie gry Capcomu osiągnęły łączną sprzedaż na poziomie 26,7 mln egzemplarzy. To znacznie wyższy wynik od rezultatu z ostatniego kwartału 2022 roku. Wówczas produkcję japońskiej firmy sprzedały się w nakładzie 22 mln sztuk. Wydawca ma więc powody do zadowolenia.

Na koniec przypomnijmy, że Resident Evil 4 Remake dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.