Remaki kolejnych odsłon Resident Evil w drodze. Capcom dał zielone światło

Tym razem „Dusk Golem” dodał jednak również, że „niektóre” ze wspomnianych produkcji to remaki. Taka decyzja nie powinna nikogo dziwić. Resident Evil 4 Remake może bowiem pochwalić się fenomenalną sprzedażą, a Resident Evil 2 Remake z ponad 13 milionami sprzedanych egzemplarzy jest trzecią najpopularniejszą produkcją w portfolio Capcomu. Pozostaje tylko pytanie, które odsłony serii Resident Evil zostaną odświeżone następnej kolejności.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane Resident Evil 4 Remake dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat odświeżonej wersji hitu z 2005 roku, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Resident Evil 4 Remake – i znowu dobra robota, Panie Capcom.