Remedy Entertainment chciało zostać “europejską wersją” Naughty Dog

Dyrektor Remedy Entertainment wypowiedział się jakiś czas temu o połączonym uniwersum, które zostało rozpoczęte wraz z premierami ostatnich gier studia. W 2025 roku również mamy doczekać się kilku znaczących produkcji - wiemy, że zespół pracuje obecnie nad kilkoma grami. Usłyszeliśmy kolejną wypowiedź o aspiracjach deweloperów.

Remedy Entertainment - inspiracja zespołu podczas rozwoju Alan Wake 2

Studio znane między innymi z Control czerpie sporo inspiracji od Naughty Dog, które zyskało sporą popularność po stworzeniu serii The Last of Us. Dyrektor stojący za rozwojem Alan Wake 2, Kyle Rowley, wypowiedział się w podcaście Behind the Voice o próbie naśladowania amerykańskiego zespołu przy okazji prac nad Quantum Break.