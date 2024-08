Remake One Piece od Netflixa na pierwszych ujęciach. Kultowe anime rozpocznie się od nowa

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku Netflix zapowiedział animowany remake One Piece. Obok aktorskiej wersji powstaje również nowa wersja anime, która przedstawi tę samą historię o przygodach załogi Słomkowego Kapelusza. Animacja wciąż znajduje się w produkcji, ale prace trwają już od jakiegoś czasu i teraz do sieci trafiły pierwsze ujęcia i grafiki prezentujące serial w akcji.

The One Piece – grafiki i ujęcia z remake’u od Netflixa

Zarówno bohaterowie, jak i sama oprawa wizualna będą bardzo podobne do obecnego stylu oryginalnego One Piece z najnowszych odcinków. Twórcy nie zamierzają dokonywać rewolucyjnych zmian, a chcą od nowa opowiedzieć kultową historię, którą pokochało wielu fanów na całym świecie. Grafiki i ujęcia z The One Piece zobaczycie poniżej.