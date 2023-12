One Piece otrzyma remake. Netflix pracuje nad nową wersją kultowego anime

Był aktorski serial, to teraz będzie nowa wersja popularnego anime.

O nowym projekcie wiadomo niewiele. Przy produkcji Netflix będzie współpracował z Eiichiro Odą, twórcą One Piece’a, wydawcą Shueishą, Fuji Television Network oraz Toei Animation, które odpowiada za oryginalną serię anime. Nowa wersja będzie odrębną produkcją od dotychczasowego serialu.

Aktorski One Piece stał się jednym z największych serialowych hitów tego roku na Netflixie. Produkcja została ciepło przyjęta przez fanów oryginalnej historii, ale również nowi widzowie byli zachwyceni aktorską wersją popularnego anime. Drugi sezon jest już zamówiony, ale nie będzie to jedyna produkcja z serii, nad którą pracuje Netflix. Platforma ogłosiła, że powstanie również remake animowanego serialu, który przypomnijmy, jest emitowany nieprzerwanie od 1999 roku.

Podobnie jak oryginał remake zatytułowany The One Piece przedstawi tę samą historię znaną z mangi i anime. Rozpocznie się więc w tym samym momencie, czyli od poznania aspirującego pirata Monkeya D. Luffy’ego, który chce zostać królem, wyruszającego w podróż, po drodze zbierając załogę Słomkowego Kapelusza.

The One Piece powstaje w WIT Studio, które wcześniej wyprodukowało Spy x Family oraz pierwsze trzy sezony Attack on Titan. W oświadczeniu obiecano, że nowa wersja zapewni widzom świeże, ale jednocześnie znajome spojrzenie na znaną historię, wykorzystując przy tym najnowocześniejszą technologię wizualną, aby na nowo ożywić przygody Luffy’ego.