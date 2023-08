Red Dead Redemption na PS4 to nie port, ale konwersja. Cena jest „odpowiednia pod względem komercyjnym”

Zelnick został również zapytany o brak wersji na PC, chociaż druga część Red Dead Redemption cieszy się dużą popularnością na tej platformie. Prezes Take-Two stwierdził, że wszystko zależy od dewelopera i wizji zespołów kreatywnych, które mają na ten temat.

To zależy od wizji, jaką zespoły kreatywne mają na ten temat, a w przypadku braku silnej wizji, wydajemy grę w oryginalnej formie, co właśnie zrobiliśmy. W niektórych przypadkach możemy zremasterować lub zrobić remake, więc to naprawdę zależy od danego tytułu i tego, co o nim myślimy my i reszta, a także o tym, co jest okazją dla konsumentów.