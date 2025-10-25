Zaloguj się lub Zarejestruj

Red Dead Redemption 2 zamienione w Mortal Kombat. Nie zabrakło nawet Fatality

Radosław Krajewski
2025/10/25 17:00
Czegoś takiego to nawet najodważniejszym deweloperom z Rockstar Games się nie śniło.

Fani Red Dead Redemption 2 nie mogą narzekać na brak kreatywności wśród społeczności moderskiej. Najnowszy projekt twórcy znanego jako Blurbs przenosi westernowy klimat prosto na arenę rodem z Mortal Kombat, oferując brutalne pojedynki, przerysowane animacje oraz sceny, które trudno zapomnieć.

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 – fan stworzył mod wprowadzający mechanikę bijatyki rodem z Mortal Kombat

W nowym modzie każda potyczka z człowiekiem lub dzikim zwierzęciem zmienia się w dwuipółwymiarową bijatykę, gdzie kamera ustawia się z boku, a ekran wypełnia się interfejsem inspirowanym klasycznymi grami z automatów. Arthur Morgan może wymierzać ciosy, kopniaki i specjalne ataki z towarzyszeniem kaskad pikselowej krwi, a efekt całości przypomina krwawy hołd dla serii NetherRealm Studios.

Największe wrażenie robi jednak scena, w której Arthur dokonuje symbolicznej zemsty na Micahu, popychając go prosto pod nadjeżdżający pociąg. Twórca żartobliwie określił to jako jego własną wersję Fatality. Nie zabrakło też humorystycznych akcentów, takich jak „atak kaszlu”, który kończy się absurdalną ilością krwi.

GramTV przedstawia:

Blurbs stworzył moda podczas transmisji na żywo, a pomysł narodził się we współpracy z widzami. Choć projekt nie jest jeszcze dostępny publicznie, fragmenty rozgrywki błyskawicznie rozeszły się po mediach społecznościowych, wzbudzając zachwyty i śmiech fanów.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/red-dead/get-over-here-and-marvel-at-this-unhinged-red-dead-redemption-2-mod-that-turns-it-into-mortal-kombat-and-lets-you-fatality-micah-by-pushing-him-in-front-of-a-train/

News
Rockstar Games
mody
Mortal Kombat
bijatyka
modyfikacje
Red Dead Redemption 2
fanowski projekt
fanowska modyfikacja
