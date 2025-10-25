Red Dead Redemption 2 zamienione w Mortal Kombat. Nie zabrakło nawet Fatality

Czegoś takiego to nawet najodważniejszym deweloperom z Rockstar Games się nie śniło.

Fani Red Dead Redemption 2 nie mogą narzekać na brak kreatywności wśród społeczności moderskiej. Najnowszy projekt twórcy znanego jako Blurbs przenosi westernowy klimat prosto na arenę rodem z Mortal Kombat, oferując brutalne pojedynki, przerysowane animacje oraz sceny, które trudno zapomnieć.

Red Dead Redemption 2 – fan stworzył mod wprowadzający mechanikę bijatyki rodem z Mortal Kombat

W nowym modzie każda potyczka z człowiekiem lub dzikim zwierzęciem zmienia się w dwuipółwymiarową bijatykę, gdzie kamera ustawia się z boku, a ekran wypełnia się interfejsem inspirowanym klasycznymi grami z automatów. Arthur Morgan może wymierzać ciosy, kopniaki i specjalne ataki z towarzyszeniem kaskad pikselowej krwi, a efekt całości przypomina krwawy hołd dla serii NetherRealm Studios.