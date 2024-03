Reboot The Office wciąż powstaje. Nowe szczegóły szykowanego serialu

We wrześniu ubiegłego roku pojawiły się informacje, że Greg Daniels, czyli twórca amerykańskiego The Office, zamierza powrócić do serialu, aby przygotować reboot serii. Kilka miesięcy później ujawniono, że nie będzie to całkowity restart, ale nowa historia przedstawiająca losy pracowników innej firmy, które to wydarzenia rozgrywać się będą w tym samym uniwersum co oryginalny The Office. Serial wciąż jest w fazie rozwoju, a teraz podano, że Daniels do współpracy zaprosił Michaela Komana, twórcę serialu Złoty dotyk Nathana z 2013 roku.

The Office – Michael Koman dołącza do Grega Danielsa jako współtwórca nowego serialu

Daniels i Koman będą współtwórcami nowego The Office. Universal Television nie dało jeszcze zielonego światła dla produkcji. Projekt wciąż znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i jeszcze trochę czasu minie, zanim poznamy konkrety dotyczące nowej wersji serialu.