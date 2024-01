Nowe The Office nie zrestartuje oryginalnego serialu. Twórcy mają ciekawy pomysł

Pod koniec listopada ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że Greg Daniels pracuje nad nową wersją amerykańskiego The Office. Choć twórca serialu przez ostatnie miesiące nie dał żadnej jasnej odpowiedzi, dotyczącej istnienia produkcji, to teraz pojawiły się nowe informacje, według których w najbliższych dniach prace nad nowym The Office jednak ruszą. Daniels obecnie tworzy pokój scenarzystów, aby już we wtorek opracować pierwsze pomysły na kolejną serię.

The Office Reboot – nie restart, ale nowy serial w tym samy świecie

Według informatorów serwisu Deadline nowy sezon nie będzie restartem oryginalnego The Office. Twórcy mają opracować zupełnie nową historię osadzoną w innym biurze z nowymi postaciami, która byłaby częścią tego samego świata, w którym żyje Michael Scott i istnieje firma papiernicza Dunder Mifflin.