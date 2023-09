Powstaje nowa wersja The Office. Amerykanie pracują nad rebootem serii

Scenarzyści doszli do wstępnego porozumienia z wytwórniami i wkrótce rozpocznie się głosowanie członków gildii nad przyjęciem nowej, trwającej trzy lata umowy. W oficjalnym oświadczeniu WGA czytamy, że „umowa jest wyjątkowa” i zapewni „znaczące korzyści i ochronę pisarzom w każdym sektorze”. Puck News przewiduje, że po zakończeniu strajku rozpocznie się „zalew ogłoszeń o projektach i castingach, które wstrzymano ze strachu przed naruszeniem zasad gildii”. Jedną z takich produkcji ma być reboot The Office.

Powstaje nowa wersja The Office

Popularne The Office doczekało się wielu lokalnych wersji, w tym również polskiej. Twórca amerykańskiej wersji, Greg Daniels, zamierza wrócić do serii, przygotowując reboot. The Office doczeka się całkowitego restartu, więc oryginalna obsada amerykańskiej wersji nie powróci do swoich ról. Możemy spodziewać się zupełnie nowej historii, jak również bohaterów.