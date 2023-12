Rebel Moon zdobył serca widzów Netflixa? Nowy film Zacka Snydera cieszy się bardzo dobrą oglądalnością

Każdy, kto już oglądał Rebel Moon z pewnością wyrobił sobie na jego temat własne zdanie. Film miał przed premiera fatalną prasę i recenzenci nie pozostawili na nim suchej nitki, obwołując go najsłabszym dziełem Zacka Snydera.

Wygląda jednak na to, że wszystko to nie ma większego znaczenia, bo to widownia decyduje ostatecznie o powodzeniu lub klapie. W tym konkretnym wypadku, nie zraziła się krytyką i dała szansę filmowi. Dzięki temu Rebel Moon może pochwalić się znakomitą oglądalnością.

Rebel Moon z wysoką ogladalnością. Netflix ma kolejny sukces

Z danym Netflixa wynika, że Rebel Moon uzyskał w ciągu pierwszych 3 dni emisji 23,9 miliona wyświetleń. To wystarczyło, żeby pokonać bardzo dobrze przyjęte Zostaw świat za sobą, któremu w ciągu pierwszych 7 dni od premiery, udało się zebrać 19,7 miliona wyświetleń, a także One Piece, który w ciągu pierwszych czterech dni od premiery zgromadził 18 milionów wyświetleń. Te liczby nie pozostawiają wątpliwości, że z punktu widzenia Netflixa, jest to sukces.