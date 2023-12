Zostaw świat za sobą – recenzja filmu Netflixa. A co będzie, kiedy wyłączą internet?

Apokaliptyczne wizje to ostatnimi czasy dość częsty widok. Dlatego naprawdę bardzo trudno o coś świeżego, co potrafiłoby się oderwać od oklepanego wzorca – zombich, wybuchu bomby, wirusa i innych takich. A Samowi Esmailowi się udało i wymyślił fabułę, która wciąga, intryguje i przykuwa do ekranu.

Julia Roberts i Ethan Hawke grają małżeństwo, które wraz z dziećmi, wybiera się na odludzie, żeby odpocząć w wynajętym domu. Wszystko jest cudownie, ale do czasu, ponieważ sielską atmosferę zakłóca pojawienie się tajemniczej pary. Przybyły mężczyzna (Mahershala Ali) twierdzi, że jest właścicielem domu, ale został zmuszony do powrotu, ponieważ światu grozi cyberatak na wielką skalę i szuka schronienia.

Rzeczywiście internet szwankuje, a więc wynajmujący nie mają, jak sprawdzić jego wersji, a inne media również odmawiają posłuszeństwa, a także pojawia się wiele innych wyzwań. W każdym razie G.H. Scott wzbudza zaufanie, bo jest kulturalny, dobrze ubrany i zna topografię domu. Jednak jak się domyślacie, przedziwna sytuacja zaczyna nakręcać spiralę wydarzeń i wypoczynek przeradza się w sytuację pełną niepewności, niedomówień i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Kryzys wydaj się realny, a atmosfera coraz bardziej napięta, co potwierdzają ujęcia przedstawiające przedziwne sceny dziejące się na świecie, a nastój potęguje dramatyczna muzyka. Wątek tajemnicy jest ciągnięty przez całe widowisko i w sumie nie zostaje rozwiązany wraz z jego końcem, pozostawiając widza z kilkoma niedomówieniami.

Występ Julii Roberts, Ethana Hawke’a i Mahershala Ali to koncert trio głównych aktorów. Każdy z nich otrzymał do odegrania postać o odmiennym charakterze i temperamencie i wywiązują się z tego na poziomie, do którego zdążyli już przyzwyczaić widzów. Najlepiej jest, kiedy wchodzą w interakcje między sobą, w czym z pewnością pomagają napisane z polotem dialogi.

Zostaw świat za sobą nowym hitem Netflixa?

Zostaw świat za sobą to apokalipsa, ale taka technologiczna. Coś, co jest nam bliższe niż biegający po ulicach zombie. Każdy z nas doświadczył w życiu przerw w dostawach prądu, które tak naprawdę nokautują większość zdobyczy naszej cywilizacji. Przywykliśmy też, że internet jest wszędzie. To medium tak upowszechniło się w naszym życiu, że jest dla nas niczym powietrze. A co, kiedy go zabraknie – jak połączymy się z bankiem, jak będziemy wykonywać pracę, oglądać filmy i składać życzenia najbliższym? Sam Esmail próbuje stawiać to pytanie i jednocześnie pokazuje, że jednak to, co fizycznie mamy w ręku, daje nam mimo wszystko większą swobodę. Bohaterowie i my także, żyjemy w świecie iluzji, którzy sami sobie kreujemy, zamykając się w komfortowej bańce. Film próbuje prostować ten tok rozumowania, pokazując go jako niebezpieczną drogę. Ten moralizatorski ton zapewne nie wszystkim się spodoba, ale za to chyba udało się w tym wypadku zerwać, z krytykowaną przez widzów poprawnością polityczną Netflixa.