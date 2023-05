Ray Stevenson nie żyje. Odeszła gwiazda Thora i Gwiezdnych wojen

Dotarły do nas smutne wieści. Irlandzki aktor Ray Stevenson zmarł w wieku 58 lat. Aktor osierocił trójkę swoich dzieci. Przyczyna śmierci nie jest na razie znana.

Ray Stevenson nie żyje

Ray Stevenson rozpoczął swoją karierę w 1993 roku filmem A Woman's Guide to Adultery. Na swój przełom musiał czekać do 2004 roku, kiedy zagrał Dagoneta w Królu Arturze. Następnie wystąpił w serialu Rzym. Wcielił się również we Franka Castle’a w Punisher: Strefa wojny z 2008 roku. Nie była to jego jedyna przygoda z filmami superbohaterskimi i wystąpił w trzech pierwszych filmach o Thorze jako Volstagg.