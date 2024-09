Ravenswatch z datą premiery na konsolach. Wysoko oceniany hack’n’slash jest już dostępny na PC

Zaprezentowano ponadto nowy zwiastun z nowej gry twórców Curse of the Dead Gods.

W kwietniu zeszłego roku twórcy Ravenswatch udostępnili tytuł na PC we wczesnym dostępie. Od tego czasu do gry zostało wprowadzonych wiele aktualizacji dodających m.in. kolejne lokacje, rozdziały fabularne, nowe tryby gry i wiele więcej. Gracze docenili produkcję, wystawiając ponad 7500 opinii na Steamie, z czego aż 80 procent okazało się pozytywnych. Warto dodać, że z okazji premiery tytuł można nabyć na platformie Valve z 20-procentową zniżką, czyli za 88,79 złotych (oferta obowiązuje do 3 października).

Po ponad roku rozwoju gry we wczesnym dostępie twórcy Ravenswatch wydali tytuł w pełnej wersji na PC oraz podali oficjalną datę premiery na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Passtech Games wraz z Nacon udostępnili zwiastun zawierający fragmenty rozgrywki oraz cutscenkę fabularną.

Ravenswatch jest już dostępne na PC, a na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S ma się pojawić 28 listopada.

Przypomnijmy, że Ravenswatch to izometryczny hack’slash w konwencji roguelike’a wyprodukowany przez Passtech Games (Curse of the Dead Gods) oraz wydany dzięki firmie Nacon. Gra ukazała się na PC we wczesnym dostępie 6 kwietnia 2023 roku. Jakiś czas temu zobaczyliśmy zwiastun zapowiadający premierę pełnej wersji.