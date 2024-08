Ravenswatch z nowym zwiastunem. Znamy datę premiery

Studio Passtech Games oraz Nacon ogłosiło, że Ravenswatch pojawi się 26 września na PC, a wersje PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S otrzymamy prawdopodobnie jesienią 2024. Przez ostatni rok gra była rozwijana we wczesnym dostępie.

Ravenswatch – opis gry

Ravenswatch to hack’n’slash z elementami roguelike stworzony przez producenta Passtech Games, który zajmował się wcześniej m.in. grą Curse of the Dead Gods. Tytuł zabiera nas do fantastycznej krainy inspirowanej legendami oraz podaniami ludowymi, Reverie. Naszym zadaniem jest uratowanie świata mierząc się z róznego rodzaju przeciwnikami. Gra oferuje możliwość rozgrywki w pojedynkę oraz w trybie wieloosobowym za pomocą internetu.