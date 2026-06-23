Quentin Tarantino po latach wraca do kina. Ale w nietypowej roli

Zamiast tego Tarantino ponownie próbuje swoich sił jako aktor. Według najnowszych doniesień reżyser rozpoczął pracę przy nowym filmie walijskiego twórcy Jamiego Adamsa, znanego z improwizowanego stylu pracy na planie. Szczegóły projektu pozostają tajemnicą. Nie ujawniono jeszcze ani tytułu, ani fabuły produkcji.

Od kilku lat fani Quentina Tarantino czekają na informacje dotyczące jego dziesiątego i zarazem ostatniego filmu fabularnego. Reżyser wielokrotnie podkreślał, że zamierza zakończyć karierę po realizacji dziesięciu pełnometrażowych produkcji. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by prace nad tym projektem miały ruszyć w najbliższym czasie.

Wiadomo natomiast, że obok Tarantino na ekranie pojawi się między innymi Kylie Minogue. W obsadzie znaleźli się również walijscy aktorzy, w tym Siwan Morris, Karen Paullada oraz Julian Lewis Jones, którego widzowie mogą kojarzyć z Ligi Sprawiedliwości.

Zdjęcia mają już trwać. Lokalna prasa donosi, że ekipę filmową zauważono między innymi w Cardiff oraz nadmorskim Porthcawl. Według dostępnych informacji część scen realizowano w kościele oraz pobliskim pubie, gdzie kręcono sekwencje związane z pogrzebem i stypą.

To nie pierwsza współpraca Tarantino i Adamsa. W tym roku na festiwalu Tribeca pokazano film Only What We Carry, w którym twórca Pulp Fiction wystąpił obok Sofii Boutelli i Charlotte Gainsbourg. Najwyraźniej współpraca okazała się na tyle udana, że reżyser szybko zdecydował się na kolejny wspólny projekt. Co ciekawe, Jamie Adams przyznał, że początkowo nie znał Tarantino osobiście i nie miał żadnych kontaktów, które mogłyby pomóc mu w zdobyciu tak znanego nazwiska.