Chris Hemsworth odpowiada Tarantino i Scorsese krytykującym Marvela

Mimo krytyki australijski aktor podjąłby współpracę ze Scorsese i Tarantino „w mgnieniu oka”.

Nie podoba mi się, kiedy zaczynamy się sobie przyglądać, kiedy w biznesie i w tej przestrzeni sztuki jest tyle kruchości… Mówię to mniej reżyserom, którzy komentowali w ten sposób, wciąż moi bohaterowie i w mgnieniu oka rzuciłbym się do pracy z każdym z nich, ale mówię to szerszej opinii.