Są rzeczy, których nie zrobi nawet Quentin Tarantino

Quentin Tarantino wygłosił ostatnio deklarację, w której jasno podkreślił, że w jego filmach nigdy nie zobaczymy przemocy wobec zwierząt, a nawet… owadów!

W rozmowie z Variety znany reżyser powiedział:

Mam wielką słabość do zabijania zwierząt w filmach. To most, którego nie mogę przekroczyć. Owady też. Jakieś zwierzę, jakiś pies, jakaś lama, jakaś mucha, jakiś szczur mają w d…e twój film. Zabiłbym milion szczurów, ale niekoniecznie chcę zabić choć jednego w filmie, ponieważ nie płacę za oglądanie prawdziwej śmierci.