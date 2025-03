Pudełkowe wydanie The Thing Remastered dostępne w preorderze w Amazon PL

Na początku grudnia informowaliśmy o premierze The Thing Remastered - odświeżonej wersji horroru z 2002 roku, który jest oparty na historii z kultowego filmu grozy. Nowa edycja stworzona przez Nightdive Studios nie doczekała się do tej pory wydania w wersji pudełkowej - ma to nastąpić 25 czerwca 2025 roku. Mimo wszystko pojawiły się one w polskim oddziale sklepu Amazon.

The Thing Remastered - promocja w Amazon

Na stronie Amazon możemy nabyć fizyczne wydanie The Thing Remastered w wersji na PlayStation 5 lub Nintendo Switch. Tytuł na podstawie filmu “Coś” wyreżyserowanego przez Johna Carpentera w 1982 roku jest dostępny w cenie nieco ponad 113 zł - wartość waha się w przypadku edycji. Pojawiła się również Deluxe Edition zawierająca na przykład unikalny steelbook, czy też replikę karty identyfikacyjnej kapitana Blake’a.