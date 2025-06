Pudełkowe wydanie Cyberpunk 2077 na Xbox One i Xbox Series X w promocji za jedyne 49,99 zł

W Media Expert pojawiła się dobra okazja na zakup Cyberpunk 2077 w pudełkowym wydaniu. Gra na Xbox One, kompatybilna z Xbox Series X, dostępna jest w promocji. Teraz zainteresowani mogą kupić produkt taniej o 20 zł.

Cyberpunk 2077 na Xbox One i Xbox Series X w promocji

W sklepie Media Expert możemy kupić Cyberpunk 2077 na Xbox One taniej o 20 zł. Gra w pudełkowym wydaniu, kompatybilna z Xbox Series X, kosztuje obecnie 49,99 zł. To dobra okazja, by uzupełnić bibliotekę fizycznych wersji gier.

Cyberpunk 2077 (Xbox One) – 49,99 zł (zamiast 69,99 zł) w sklepie Media Expert