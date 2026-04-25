Puchatek: Krew i miód 3 ujawnia przerażającą wersję Królika. Na te ostre zęby trzeba uważać

Horrorowa wersja Kubusia Puchatka wprowadzi w trzeciej części nowego bohatera.

Uniwersum horrorów inspirowanych klasycznymi bajkami nie zwalnia tempa. Twórcy rozwijają swoje mroczne wizje i właśnie pokazali pierwsze spojrzenie na kolejną zdeformowaną postać znaną ze świata Kubusia Puchatka. Tym razem na ekran wkroczy Królik, który w trzeciej części serii ma odegrać istotną rolę. Puchatek: Krew i miód 3 – tak wygląda przerażający Królik z nadchodzącego horroru Nowy wizerunek bohatera potwierdza, że twórcy konsekwentnie podążają obraną ścieżką. Królik został przedstawiony jako hybryda człowieka i zwierzęcia, co wpisuje się w koncepcję zaprezentowaną już wcześniej, według której potwory ze Stumilowego Lasu były kiedyś ludźmi. Postać fizycznie sportretuje Jacob Marshfield, natomiast głosu użyczy jej Roger L. Jackson, znany widzom między innymi jako Ghostface z serii Krzyk.

Trzecia część serii nie tylko poszerzy galerię przerażających bohaterów, ale również wprowadzi kolejne elementy większego planu. W produkcji pojawią się także Hefalumpy i Wuzle, a sama historia ma być najbardziej rozbudowaną odsłoną cyklu. W obsadzie znaleźli się Cris Parker, Kira Reed Lorsch, Josephine Blazier oraz Harrison Davis. Do swoich ról powrócą również Lewis Santer jako Tygrys oraz Scott Chambers jako Krzyś, natomiast w rolę Puchatka wcieli się George Montague.

Zmiany zaszły także za kulisami. Za reżyserię odpowiada tym razem Scott Chambers, który przejął stery po twórcy serii Rhysie Frake-Waterfieldzie. Scenariusz przygotowuje Richard Stanley, reżyser docenionego horroru science fiction Kolor z przestworzy. Premiera filmu ma poprzedzić duże wydarzenie w ramach całego uniwersum, czyli crossover zatytułowany Poohniverse: Monsters Assembled. Co ciekawe, pierwotne plany zakładały odwrotną kolejność, jednak najnowsze informacje sugerują zmianę strategii i dalsze rozwijanie pierwszej fazy tego nietypowego projektu. Rozrastające się uniwersum obejmuje już nie tylko mroczną wersję przygód Puchatka, ale także produkcje takie jak Piotruś Pan: Horror w Nibylandii czy Bambi: The Reckoning. W przygotowaniu znajduje się również Pinocchio: Unstrung, który zadebiutował niedawno na festiwalu w Brukseli.

