PS Plus Extra i Premium straci wkrótce dodatkową grę. Sony zaktualizowało listę

Biblioteka PlayStation Plus Extra i Premium została wczoraj wzbogacona o 19 nowych gier . Abonenci Sony otrzymali dostęp do m.in. takich tytułów jak GTA 5, Metal: Hellsinger czy Tinykin. Nieco wcześniej dowiedzieliśmy się natomiast, że w styczniu usługę japońskiej firmy opuści 9 świetnych produkcji . Okazuje się jednak, że wspomniana lista została zaktualizowana, a subskrybenci PS Plus Extra i Premium będą musieli w przyszłym miesiącu pożegnać się z łącznie 10 grami.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium znikną w styczniu m.in. takie tytuły jak Devil May Cry 5, It Takes Two czy też SnowRunner. Jak zauważa profil PlayStation Game Size na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), do wspomnianego grona dołączy również Back 4 Blood, czyli kooperacyjna strzelanka od Turtle Rock Studios.