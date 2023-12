PS Plus Extra i Premium straci w 9 gier w styczniu. Świetne tytuły opuszczają usługę

Zgodnie z zapowiedziami za nieco ponad tydzień oferta PlayStation Plus Extra i Premium zostanie uszczuplona o 11 produkcji . Okazuje się jednak, że abonenci Sony muszą przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Japońska firma ujawniła bowiem, jakie tytuły opuszczą wspomnianą usługę w styczniu 2024 roku. Okazuje, że w przyszłym miesiącu subskrybenci PS Plus Extra i Premium będą musieli pożegnać się z 9 grami.

Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium znajdziemy m.in. Devil May Cry 5 , czyli najnowszą odsłonę popularnej serii slasherów od Capcomu. Jeśli nie wiecie, czy warto skorzystać z okazji i zapoznać się ze wspomnianym tytułem, zanim zniknie on z usługi Sony, to koniecznie zapoznajcie się z: Dante, Nero i V wymiatają! – recenzja Devil May Cry 5 .

Devil May Cry 5 nie jest jednak jedyną lubianą i uznaną produkcją, która w przyszłym miesiącu opuści bibliotekę PlayStation Plus Extra i Premium. Abonenci Sony będą musieli bowiem pożegnać się również z It Takes Two od studia Hazelight. Ponadto na liście gier zaplanowanych do usunięcia z usługi japońskiej firmy znalazły się także takie tytuły jak SnowRunner oraz Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition.

Wymienione wyżej gry znikną z biblioteki PlayStation Plus Extra i Premium już 16 stycznia 2024 roku. Jak wspomnieliśmy na początku wiadomości, w przyszłym miesiącu abonenci Sony stracą dostęp do łącznie 9 tytułów. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi japońskiej firmy znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z PlayStation Plus Extra i Premium (styczeń 2024):