PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień. Całkiem niezłe zestawienie

Zgodnie z tradycją, Sony ujawniło pełną ofertę abonamentu PlayStation Plus w wersji Extra oraz Premium na bieżący miesiąc, czyli grudzień 2023 roku. W zestawieniu znajdziemy łącznie 19 gier; japońska korporacja zadbała także o starsze produkcje – od 19 grudnia posiadacze PS Plus Premium będą mogli zagrać w Mega Man Legacy Collection, Mega Man Legacy Collection 2, Thrillville, Thrillville: Off the Rails oraz Buzz Lightyear of Star Command. Poniżej zamieszczamy pełną ofertę.

PlayStation Plus Extra i Premium – grudzień 2023

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium | Classics – grudzień 2023

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Najnowsza oferta będzie dostępna od 19 grudnia bieżącego roku.