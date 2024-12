“Przytłaczająco pozytywnie” oceniana przygodówka otrzymała nowe wydania DLC. Zobaczyliśmy zwiastun

W 2013 roku odbyła się premiera To The Moon, czyli bardzo dobrze ocenianej przygodówki autorstwa FreeBird Games. Tytuł dostępny wyłącznie na PC doczekał się również dwóch dodatków dalej prowadzących historię znaną z “podstawki”. Właśnie dowiedzieliśmy się o udostępnieniu DLC na konsolach.

To The Moon - informacje o rozszerzeniach.

Wydawca Serenity Forge wraz z deweloperem FreeBird Games poinformowali, że dodatki do To The Moon o podtytułach Sigmund Minisode 1 i 2 (Holiday Special) zostały udostępnione jako osobne tytuły na konsoli PlayStation 5 w cenie około dwunastu oraz ośmiu złotych. Dowiedzieliśmy się, że powstają także wersje na Nintendo Switch oraz Xbox Series X/S, które mają się pojawić na rynku w 2025 roku. Oto opis rozszerzeń przekazany przez Serenity Forge.