Pierwszy plakat Kleks i wynalazek Filipa Golarza jest dziwny. Mamy Ex Machinę w domu

W kultowym filmie Alexa Garlanda w rolę sztucznej inteligencji pod postacią kobiety wcieliła się Alicia Vikander. Zarówno wygląd Alberta, jak i bohaterki Ex Machiny są do siebie bardzo podobne. Również kompozycja obu plakatów jest bardzo zbliżona, różniąc się głównie wykorzystaną stylistyką. Nowy plakat z Kleksa i wynalazku Filipa Golarza, a także porównanie z grafiką z Ex Machiny zobaczycie poniżej.

Już na początku przyszłego roku w polskich kinach zadebiutuje druga część Pana Kleksa. Kilka miesięcy temu dystrybutor filmu podzielił się p ierwszymi zdjęciami, które prezentowały Janusza Chabiora w roli Golarza Filipa, głównego antagonistę serii. Tym razem do sieci trafił pierwszy plakat z filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza, na którym możemy zobaczyć prawdopodobnie Alberta, granego przez Konrada Repińskiego, który nie posiada swojej ludzkiej powłoki. Grafika zdradza jego robotyczny wygląd, a całość utrzymana jest w jaskrawych, niebieskich barwach. Jednak już pierwszy rzut oka na plakat wystarczy, aby przywołał w pamięci materiał promocyjny z Ex Machiny z 2014 roku.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem.