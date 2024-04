Producenci Z Archiwum X nie chcieli obsadzić Gillian Anderson. Celowali w seks bombę tamtych czasów

Trudno teraz wyobrazić sobie ten serial z inną agentką Scully niż Gillian Anderson. Aktorka znakomicie sprawdziła się w tej roli, a dzięki serialowi stała się rozpoznawalna na całym świecie. Nie wiadomo jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby Carter nie wygrał bitwy o jej zatrudnienie. Jednak chyba teraz nikt nie żałuje i można bez udawania powiedzieć, że Pamela Anderson kompletnie nie pasuje do tej roli.

Pamela Anderson mogła zagrać Scully w Z Archiwum X

Od jakiegoś czasu mówi się, że projekt Z Archiwum X znowu wraca do realizacji i ma powstać nowa wersja, kontynuacja historii. O ile David Duchowny nie ma noc przeciwko powrotowi do swojej roli, to podobnego entuzjazmu nie przejawia Gillian Anderson. Twierdzi, że ma obawy po niefortunnym zakończeniu współpracy poprzednio, kiedy ujawniono jej ciążę, ale gdyby pojawili się nowi ludzie realizujący ten serial, jest w stanie zastanowić się nad powrotem.