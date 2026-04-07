Problemy z nowymi X-Men? Marvel znów przepisuje scenariusz rebootu

Od pewnego czasu wiemy, że Marvel, po raz kolejny, zrebootuje nam X-Men. Produkcja nowego filmu jest jednak nieco problematyczna. Kolejni scenarzyści dołączyli do projektu. Ich zadaniem będzie przepisanie historii. Czy to ustabilizuje sytuację?

Problemy przy nowym filmie z serii X-Men

Na razie pewne jest tylko to, że za reżyserię odpowiada Jake Schreier, znany z pracy przy Thunderbolts. Jeśli chodzi o obsadę, to najpewniejszy jest udział Sadie Sink, znanej ze Stranger Things. Aktorka ma wcielić się w Jean Grey. Szczegóły fabuły wciąż pozostają jednak owiane tajemnicą. Wcześniej nad scenariuszem pracował Michael Lesslie, rozwijając wcześniejsze wersje przygotowane przez innych twórców. Teraz jednak okazuje się, że projekt doczekał się kolejnego przepisania. A to nigdy dobrze nie świadczy.