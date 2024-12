Prezentów nigdy dość. Rewelacyjna gra za darmo w Epic Games Store

W Epic Games Store wciąż trwa świąteczne rozdawnictwo prezentów. Wczoraj mogliśmy odebrać za darmo Dredge, natomiast dzisiaj użytkownicy pecetów mogą przypisać do swojego konta Control. Jest to trzecioosobowa gra akcji stworzona przez Remedy Entertainment. Przypomnijmy, że kolejny prezent już jutro, o godzinie 17:00.

Po tym, jak tajna agencja z siedzibą w Nowym Jorku zostaje zaatakowana przez pozaziemskie siły, obejmujesz funkcję jej nowej dyrekcji i walczysz o odzyskanie kontroli. Ta trzecioosobowa gra akcji stworzona przez studio Remedy Entertainment postawi przed Tobą nie lada wyzwanie. Musisz posiąść nadprzyrodzone umiejętności, opanować posługiwanie się w pełni modyfikowalną bronią i poradzić sobie z dynamicznie reagującym otoczeniem podczas walki w pełnym realizmu, nieobliczalnym świecie. Centralną postacią w grze jest Jesse Faden, która oswaja się z rolą dyrektorki agencji, poszukując odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Świat Control ma do opowiedzenia swoją własną historię, podobnie jak sprzymierzeńcy, których Jesse napotka na swojej drodze. Współpracując z innymi agentami, bohaterka wpada na trop dziwnych eksperymentów i sekretów.

Darmowa gra w Epic Games Store

Jeżeli chcecie odebrać Control za darmo, to produkt znajdziecie w tym miejscu. Na przypisanie go do konta mamy czas do jutra – 26 grudnia – do godziny 17:00. Warto więc pośpieszyć się, aby odebrać prezent.