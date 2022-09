Premierowy zwiastun Grounded należy oglądać z włączonym dźwiękiem

Grounded trafiło do wczesnego dostępu w lipcu 2020. Po ponad dwóch latach fani survivalu, owadów i ogródków doczekali się premiery pełnego wydania. Wersja 1.0 jest już dostępna na PC i Xboksach i zbiera pozytywne oceny – obecnie średnia not na obydwu platformach przekracza 80 procent. Obsidian Entertainment jest zadowolone i zapewne czuje ulgę i satysfakcję, że doprowadziło projekt do końca. Sugeruje to utrzymany w podniosłym nastroju premierowy zwiastun, który publikujemy na dole tej wiadomości. Koniecznie włączcie dźwięk – lub załóżcie słuchawki.

Grounded – rozgrywka

W nietuzinkowym survivalu od Obsidian Entertainment trafiamy do ogrodu i mamy za zadanie przetrwać. Dramaturgii dodaje fakt, że zostaliśmy pomniejszeni do rozmiaru owada. Aby nie stało nam się nic złego, musimy wytwarzać różne narzędzia i bronie, walczyć z uzbrojonymi w odnóża i szczękoczułki owadami i budować bazy. W ogródku możemy bawić się pojedynczo, ale na pewno bardziej emocjonujące są sesje z innymi osobami – multi pozwala na współpracę dla maksymalnie czterech graczy.