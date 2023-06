Premiera Wiedźmin: Stary Świat. Wyczekiwana planszówka trafia na sklepowe półki

Wiedźmin: Stary Świat – Legendarne łowy rozbudowuje wersję podstawową o zupełnie nowy tryb, w którym gracze będą musieli zmierzyć się z 7 ogromnymi potworami. Jedno z legendarnych montrsów pojawia się już na początku rozgrywki i w kolejnych rundach przemieszcza się po mapie, siejąc zniszczenie. Gracze, aby wygrać, muszą natomiast wytropić i pokonać wspomnianego stwora. W zestawie znajdziemy 7 figurek potworów, 7 kart dużych potworów, 20 specjalnych kart walki, 12 legendarnych kart polowań oraz 12 żetonów zniszczenia.

Wiedźmin: Stary Świat – Magowie pozwoli natomiast graczom wcielić się w tytułowych magów. Dodatek wprowadza bowiem do gry 5 nowych grywalnych postaci takich jak Ardea, Gekhira, Othar, Alzur oraz Filippa. Każdy czarodziej może pochwalić się unikalnymi zdolnościami. W pudełku znajdziemy natomiast 5 figurek magów, 5 planszetek gracza, 5 znaczników magów, 30 drewnianych znaczników, 5 znaczników specjalności, 140 kart akcji, 20 kart trofeów oraz dodatkową planszę dla kart akcji magów.

Wiedźmin: Stary Świat to przygodowa gra planszowa dla od 1 do 5 graczy. Podczas zabawy uczestnicy będą przemierzać rozległą mapę, wykonywać intrygujące zadania, polować na potwory, a także toczyć pojedynki z innymi wiedźminami. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej planszówki, to zapraszamy Was do lektury: Dwa miecze i talia kart – recenzja gry planszowej Wiedźmin: Stary Świat.