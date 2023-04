Wiedźmin: Stary Świat z datą premiery. Wiemy, kiedy gra trafi na sklepowe półki

Sugerowana cena detaliczna podstawowej wersji gry Wiedźmin: Stary Świat wynosi 299,95 złotych. Zainteresowani edycją Deluxe muszą natomiast przygotować się na wydatek rzędu 549,95 złotych. Ceny wymienionych wyżej dodatków wahają się natomiast od 209,95 złotych do 249,95 złotych.



Na koniec przypomnijmy, że Wiedźmin: Stary Świat to przygodowa gra planszowa dla od 1 do 5 graczy. Podczas zabawy uczestnicy będą przemierzać rozległą mapę, wykonywać intrygujące zadania, polować na potwory, a także toczyć pojedynki z innymi wiedźminami. Zainteresowanych zachęcamy również do przeczytania wywiadu z twórcą gry Wiedźmin: Stary Świat – Łukaszem Woźniakiem.