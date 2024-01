Premiera The Exorcist: Deceiver coraz bardziej zagrożona. Film nie ma już reżysera i daty premiery

The Exorcist: Deceiver miał trafić do kin w 2025 roku, ale ten termin premiery jest już w zasadzie nierealny. Widowisko straciło właśnie reżysera.

Powrót Egzorcysty nie był tak udany, jak pierwotnie zakładano. Niestety kontynuacja kultowego horroru z lat siedemdziesiątych, nie dorównała popularnością pierwowzorowi, co poskutkowało słabym wynikiem kasowym. Mówiąc krótko film zarobił o wiele mniej niż planowano, nie zwracając nawet budżetu produkcyjnego.

Wynikiem opisanej powyżej sytuacji jest niepewny status kolejnego filmu z cyklu, noszącego tytuł The Exorcist: Deceiver. Jego pierwotna data premiery, planowana na 18 kwietnia 2025 roku jest już raczej śpiewem przeszłości, ponieważ zespół opuścił reżyser, David Gordon Green – który nakręcił także Egzorcystę: Wyznawca. W związku z tym prace nad filmem zostały zawieszone do odwołania.

Premiera The Exorcist: Deceiver zagrożona

Nie ma w tej chwili wiadomości na temat powodów odejścia Greena, chociaż klocki układanki wpasowują się niemal same. Niepowodzenie poprzednika to raczej słabe rokowania na przyszłość. Wygląda na to, że kolejna odsłona współczesnego Egzorcysty nie powstanie.