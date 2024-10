Premiera pełnej wersji Forever Skies przełożona. Zapowiedziano wielkie zmiany nadchodzące do gry

Polskie studio Far From Home ogłosiło, że survival science fiction o tytule Forever Skies zostanie wydany w pełnej wersji na początku przyszłego roku. Według wcześniejszych informacji tytuł znajdujący się we wczesnym dostępie miał otrzymać aktualizację 1.0 jeszcze w tym roku, lecz twórcy wytłumaczyli we wpisie na Steamie dlaczego sytuacja ulegnie zmianie. Pojawiła się jednak jedna pozytywna informacja dla graczy.

Forever Skies - premiera polskiego survivalu opóźniona

W najnowszym komunikacie dotyczącym planów na przyszłość Forever Skies możemy przeczytać, że do czasu premiery pełnej wersji tytuł zostanie wzbogacony o wiele nowej zawartości - zobaczymy również spore zmiany w istniejących już elementach rozgrywki. Jedną z największych zmian będzie zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania gracza na obcej planecie. Po nowych zmianach będziemy mniej zależni od naszego statku, co ma nas zachęcić do dokładniejszego zwiedzania planet.