Alone in the Dark na nowym zwiastunie

W lipcu dowiedzieliśmy się kilku istotnych rzeczy na temat Alone in the Dark. Twórcy zdradzili, że grę będzie trzeba przejść dwukrotnie, aby w pełni doświadczyć jej fabularnej głębi. Pojawiły się również informacje na temat dwóch trybów graficznych, co powinno zainteresować posiadaczy konsol. Tym razem deweloperzy z Pieces Interactive podzielili się krótkim trailerem, który jest poświęcony postaci Mrocznego Człowieka. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Mroczny Człowiek w Alone in the Dark

Alone in the Dark to kolejna odsłona kultowego cyklu przygodowych gier akcji w konwencji psychologicznego horroru zapoczątkowanego w 1992 roku. Nie jest to jednak ani remake, ani remaster klasyka, gdyż deweloperzy z Pieces Interactive opracowali reboot cyklu. Gracze, którzy lubią produkcje utrzymane w klimatach grozy, powinni koniecznie zainteresować się tą produkcją.