Alone in the Dark na nowych materiałach. David Harbour i Jodie Comer prezentują swoje postacie

Premiera Alone in the Dark zbliża się wielkimi krokami. Z tego względu gry nie mogło zabraknąć na THQ Nordic Digital Showcase, gdzie gwiazdy widowiska, czyli David Harbour i Jodie Comer, zaprezentowali swoich bohaterów. Tym razem materiały nie skupiają się na właściwej rozgrywce, ale poznaniu postaci, którymi pokierujemy w grze.

Alone in the Dark – gwiazdy prezentują swoich bohaterów

Przypomnijmy, że Alone in the Dark zadebiutuje już 25 października 2023 roku. Produkcja pojawi się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.