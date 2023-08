Alone In The Dark – limitowana kolekcjonerka zaprezentowana na trailerze

Wczoraj otrzymaliśmy krótkie wideo z nadciągającego Alone In The Dark, za sprawą którego mogliśmy zapoznać się z postacią Mrocznego Człowieka. Tym razem wydawca – THQ Nordic – przygotował materiał poświęcony prezentacji edycji kolekcjonerskiej. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Czy edycja kolekcjonerska Alone In The Dark spodoba się graczom?

Warto zaznaczyć, że edycja kolekcjonerska Alone In The Dark zostanie wyprodukowana w limitowanym nakładzie. Wydanie zostało ograniczone do 5000 sztuk, które trafią do sprzedaży na całym świecie. Jeśli ta edycja Was interesuje, to już wkrótce udostępniona zostanie możliwość składania zamówień przedpremierowych w rodzimych sklepach. Warto dodać, że w oficjalnym sklepie wydawcy kolekcjonerkę wyceniono na 199,99 euro.