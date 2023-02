Prace nad Half-Life 3 wstrzymano rzekomo w 2015 roku. Valve postawiło na VR

Tyler McVicker – prowadzący na portalu YouTube kanał Valve News Network – postanowił podzielić się kolejnymi interesującymi informacjami zza kulis Valve. Doniesienia w szczególności powinny zainteresować miłośników marki Half-Life, którzy z pewnością chcieliby doczekać się zapowiedzi trzeciej – pełnoprawnej – odsłony serii. Wygląda bowiem na to, że jeszcze kilka lat temu tytuł znajdował się w produkcji, ale firma Gabe’a Newella postanowiła pójść w inną stronę.

Akcja Half-Life 3 miała rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach z Half-Life 2 Episode Two

Z informacji przekazanych przez McVickera wynika, że prace nad Half-Life 3 zostały wstrzymane w 2015 roku. Valve zdecydowało się wówczas skupić na wirtualnej rzeczywiści, a wspomniany projekt poszedł w odstawkę. Informator podzielił się jednak kilkoma szczegółami na temat anulowanej produkcji.



Akcja Half-Life 3 miała rzekomo rozgrywać się 20 lat po wydarzeniach przedstawionych Half-Life 2: Episode Two. Na samym początku gracze mieli natomiast zobaczyć dziwny sen Gordona Freemana prezentujący Seven Hour War i śmierć wielu istotnych dla świata postaci w tym m.in. doktora Isaaca Kleinera czy Alyx Vance.



W ten sposób deweloperom zależało na wprowadzeniu mrocznego klimatu. Następnie Freeman miał obudzić się w Aperture Science, w którym rozgrywa się akcja Portala. Taki zabieg miał natomiast pozwolić firmie Valve na połączeniu obu marek w większym stopniu.



Po swojej ucieczce bohater miał natomiast zobaczyć w oddali zniszczone i wciąż kontrolowane przez Kombinat miasto, będące w praktyce obozem jenieckim. Znajdujący się we wspomnianym miejscu ludzie mieli podlegać ścisłej kontroli oraz dokumentacji, a także być hodowani i zbierani jak zwykłe zasoby.



McVicker ujawnił także, że bohater miał posiadać metalowe ramię, które miało pozwalać zmniejszać rozmiar i temperaturę obiektów. Deweloperzy zamierzali natomiast wykorzystać wspomniane mechaniki w wielu rozbudowanych zagadkach.



Ostatecznie, jak wspomnieliśmy wyżej, produkcja została anulowana. Czy Valve wróci w najbliższej przyszłości do prac nad Half-Life 3? Pod koniec listopada 2021 roku w sieci pojawiały się pewne pogłoski na ten temat, ale do dziś nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych informacji. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak trzymać kciuki za dalszy rozwój uniwersum.