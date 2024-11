Pozytywnie oceniany survival z największą aktualizacją po sześciu miesiącach wczesnego dostępu

W aktualizacji do Soulmask pojawiło się również kilka technicznych ulepszeń, takich jak poprawione animacje bossów, wsparcie dla kontrolerów oraz lepszą wspinaczkę i prędkość zsiadania i wsiadania na wierzchowca. Dodatkowo każdy gracz otrzyma dostęp do rozszerzenia Cozy Tribe Theme Pack zawierającego 28 przedmiotów dekoracyjnych. Aby zachęcić nowych graczy do wypróbowania produkcji twórcy zorganizowali przecenę, w ramach której survival będzie dostępny do 9 grudnia z 20-procentową zniżką, czyli za 87,99 złotych.

Na koniec przypomnijmy, że Soulmask zostało wydane we wczesnym dostępie wyłącznie na PC 31 maja 2024 roku. Na pełną wersję mieliśmy poczekać przynajmniej rok - do tej pory twórcy nie podali dalszych informacji na ten temat.