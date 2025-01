Poznaliśmy pierwszy hit 2025 roku. Nowy slasher zebrał 95 procent pozytywnych ocen na Steamie

Dzisiaj posiadacze wszystkich edycji Dynasty Warriors: Origins mogli rozpocząć rozgrywkę w najnowszej odsłonie serii od Omega Force. Przed premierą osoby, które nabyły najdroższą wersję mogły zacząć przygodę już 14 stycznia. Zgodnie z wcześniejszymi opiniami tytuł spodobał się znacznej większości graczy osiągając najwyższą średnią ocen w historii.

Dynasty Warriors: Origins - pozytywny odbiór oraz informacje o grze

Dynasty Warriors: Origins pojawiło się na rynku dzisiaj w godzinach porannych. Na Steamie tytuł zebrał już ponad 2,1 tysiąca opinii, z czego aż 95 procent okazało się pozytywnych. Przy okazji znajduje się on właśnie na szczycie popularności zgromadzając na platformie Valve ponad 52 tysiące osób w jednym momencie - oznacza to, że ten wynik może ulec znacznej poprawie. W serwisie Metacritic został on oceniony średnio na 80 punktów w stu stopniowej skali.