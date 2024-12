Poznaliśmy finalne wymagania sprzętowe Delta Force. Tytuł ukaże się we wczesnym dostępie za kilka dni

Wczoraj pojawiły się nowe informacje dotyczące Delta Force. Twórcy przygotowują się do wydania gry we wczesnym dostępie, co ma się wydarzyć 5 grudnia. Konkurent Battlefielda ma się doczekać wielu interesujących rozwiązań, które poznaliśmy przy okazji wczorajszego ogłoszenia. Dowiedzieliśmy się również o finalnych wymaganiach sprzętowych.

Delta Force - oficjalne wymagania sprzętowe

Delta Force, znana wcześniej z podtytułem Hawk Ops, zostanie udostępniona wyłącznie na PC w ramach wczesnego dostępu. Premiera pełnej wersji jest zaplanowana na marzec przyszłego roku. Twórcy przy okazji pierwszego pojawienia się produkcji na rynku podzielili się wymaganiami sprzętowymi produkcji.