Xbox Developer Direct - Doom: The Dark Ages z oficjalną datą premiery

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w trakcie Xbox Developers Direct zaprezentowano między innymi grę Doom: The Dark Ages. Potwierdzono również informacje na temat terminu wydania produkcji.

Doom: The Dark Ages – prezentacja na Xbox Developer Direct

Doom: The Dark Ages ukaże się 15 maja tego roku - poinformowała firma Microsoft w trakcie Xbox Developer Direct 2025. Tym samym okazało się, że informacje przekazane kilka dni temu przez francuski serwis Gamekult, które bardzo szybko zniknęły z internetu, były prawdziwe. Tak samo, jak inne produkcje firm należących do Microsoftu, również najnowsze dzieło id Software, od dnia premiery będzie dostępne w PC i Xbox Game Pass. Gra trafi również na PlayStation 5, ale nie wiadomo, czy od razu pojawi się w PlayStation Plus.