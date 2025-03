Powstanie Creed 4? Ponownie Michael B. Jordan vs. Jonathan Majors? To możliwe

Jonathan Majors zaczyna odbudowywać swoją karierę po skandalu obyczajowym. Jego długo opóźniony film Magazine Dreams trafi do kin 21 marca, a on sam otwarcie mówi o powrocie do Hollywood. W niedawnym wywiadzie dla The Hollywood Reporter reżyser i gwiazda Creed 3 Michael B. Jordan zasugerował, że chciałby ponownie współpracować z Majorsem. „Chciałbym wspólnie nakręcić Creed IV — wśród innych projektów” – powiedział Jordan, co może oznaczać, że studio MGM/Amazon stanie przed trudną decyzją dotyczącą obsady.

Powstanie Creed 4?

Powrót Majorsa do serii Creed nie jest wykluczony, zwłaszcza że Jordan ma w branży dużą siłę przebicia. W rozmowie z GQ aktor podkreślił, że jest pod wrażeniem „odporności” Majorsa i tego, jak poradził sobie z trudnym okresem. Przypomnijmy, że aktor został wykluczony z Hollywood z powodu skandalu, którego podłożem była przemoc wobec partnerki. Aktor został skazany za nieumyślną napaść i nękanie.