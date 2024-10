Warner Bros. musi szykować się na kolejną wielką porażkę? Nowy film twórcy Czarnej Pantery nie radzi sobie najlepiej

Pod koniec września Warner Bros. podzielił się pierwszym zwiastunem Sinners, czyli nowego filmu Ryana Cooglera, twórcy dwóch części Czarnej Pantery. Był to jeden z najbardziej tajemniczych projektów, jakie obecnie powstają, jako że przed debiutem trailera nie znaliśmy zarysu historii, ani nawet tytułu. Dla wytwórni jest to jedna z najmocniejszych premier pierwszej połowy przyszłego roku i studio zapewne liczy, że film nie podzieli losu Jokera 2, który zaliczył gorszy premierowy weekend od Marvels i niewiele lepszy od Morbiusa. Jak jednak podano w serwisie World of Reel, pierwsze pokazy testowe Sinners nie wypadły zbyt korzystnie.

Sinners kolejną porażką Warner Bros?

Chociaż podwójna rola Michaela B. Jordana spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i wieloma pochwałami, to jednak większość widzów uważa, że film jest zaledwie „przyzwoity” i „w porządku”. Jest to raczej kiepska ocena dla produkcji, która ma zarobić setki milionów dolarów na całym świecie. Warto również wspomnieć, że pokazy testowe nawet kiepskich filmów często zbierały bardzo optymistyczne opinie.