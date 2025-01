Nadchodzi Project Pantheon – to kolejny konkurent Diablo?

Jeśli lubimy RPG akcji, to prócz Diablo, mamy także Path of Exile 2 czy Last Epoch, które dostarczają podobnych doświadczeń. Zapowiedziano jedną nową grę. Nadchodzący Project Pantheon od studia Wolcen Studio wprowadza jednak świeży powiew, dodając nowe elementy, które mogą zmienić dotychczasową dynamikę gier tego typu. Czy ten projekt będzie konkurencyjny względem innych RPG akcji?

Powstaje Project Pantheon – to kolejny konkurent Diablo?

Akcja Project Pantheon toczy się w Krainie Przeznaczenia – świecie, który niegdyś był miejscem współistnienia różnych mitów i legend, teraz leżącym w ruinach. Gracze będą musieli przywrócić mu życie, przemierzając niebezpieczne tereny, walcząc z nieumarłymi i różnymi potworami. Gra łączy klasyczne przemierzanie lochów w stylu Diablo z mechaniką ekstrakcji, inspirowaną Escape from Tarkov. W przeciwieństwie do innych gier tego typu, akcja Pantheon jest przedstawiana z widoku z góry, co zmienia sposób obserwacji rozgrywki, ale nie odbiera jej intensywności.