Konkurent Diablo 4 i Path of Exile 2 zapowiada fanom świetlaną przyszłość. Mała liczba graczy nie stanowi problemu

W ostatnim czasie twórcy gier z serii hack’n’slash dość mocno rywalizują o zdobycie zainteresowania fanów gatunku - już niedługo mamy poznać szczegóły następnej aktualizacji do Path of Exile 2. W międzyczasie reżyser podobnego tytułu, Last Epoch, wypowiedział się uspokajającym tonem o wciąż tak samo niskiej liczbie graczy aktywnych na serwerach. Studio ma plany, aby przywrócić zainteresowanie obecne w okresie premiery gry.

Last Epoch - odpowiedź reżysera na słabe wyniki produkcji

Last Epoch pojawiło się na rynku w lutym ubiegłego roku, co było bardzo dobrym momentem na zainteresowanie społeczności nowym tytułem typu hack’n’slash. Diablo 4 nie cieszyło się zbyt dużym poparciem ze względu na wiele czynników, a premiera wspomnianego już Path of Exile 2 była dość odległym wydarzeniem. W wyniku tego 11 miesięcy temu dzieło studia Eleventh Hour zebrało na Steamie w jednym momencie ponad 264 tysiące graczy, co jest świetnym wynikiem jak na projekt dość małego zespołu. Z uwagi na dość intensywny rozwój pozostałych produkcji ten wynik nie został utrzymany - w ostatnich dniach na serwerach możemy zobaczyć około 2-3 tysiące osób.